আশরাফপুর দারুস সুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসায় অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর দারুস সুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসায় শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও আদর্শ চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে এক অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে মাদ্রাসার মিলনায়তনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
মাদ্রাসার এড হক কমিটির সভাপতি মাওলানা মোঃ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানটির সুপার মোঃ মাসুদুর রহমান, সিনিয়র শিক্ষক বরকতউল্লাহ, শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুস এবং অভিভাবক প্রতিনিধি মরিয়ম খাতুন, পান্না খাতুন ও মহিবুর রহমান।
সমাবেশে শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও আদর্শ চরিত্র গঠনের পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়নে অভিভাবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও মাদ্রাসার সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।