শনিবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা ও উপজেলা কমিটির পুনর্গঠন ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা ও উপজেলা কমিটির পুনর্গঠন ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২০, ২০২৫ ৮:০১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা ও উপজেলা কমিটির পুনর্গঠন এবং সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার উত্তর শালিকা গ্রামে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উত্তর শালিকা আহলে হাদিস আন্দোলনের সভাপতি আলহাজ্ব বাণী হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা মোঃ নুরুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক শায়েখ আব্দুর রশিদ আখতার, কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক ডঃ মোঃ আব্দুল হালিম, কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মাওলানা মোঃ রবিউল ইসলাম, বাংলাদেশ আহলে হাদিস শুভ সংঘের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মোহাম্মদ নাজমুল হুসাইন এবং বাংলাদেশ আহলে হাদিস আন্দোলন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা মোঃ তারিকুজ জামান।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরের গোভীপুর মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ফুটবলে...

মেহেরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ...

বাহরাইন গুদাবিয়া শাখা যুবদলের সভাপতি হলেন মুজিবনগরের রাশেদ...

গাংনীতে বিজিবির অভিযানে মাদকসহ ৩জন আটক

গাংনীর কাজীপুর সীমান্তে ১৮ বাংলাদেশী পুশব্যাক

সদর উপজেলায় মেয়েদের কাবাডিতে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন