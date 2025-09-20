আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা ও উপজেলা কমিটির পুনর্গঠন ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা ও উপজেলা কমিটির পুনর্গঠন এবং সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার উত্তর শালিকা গ্রামে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
উত্তর শালিকা আহলে হাদিস আন্দোলনের সভাপতি আলহাজ্ব বাণী হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা মোঃ নুরুল ইসলাম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক শায়েখ আব্দুর রশিদ আখতার, কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক ডঃ মোঃ আব্দুল হালিম, কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মাওলানা মোঃ রবিউল ইসলাম, বাংলাদেশ আহলে হাদিস শুভ সংঘের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মোহাম্মদ নাজমুল হুসাইন এবং বাংলাদেশ আহলে হাদিস আন্দোলন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা মোঃ তারিকুজ জামান।