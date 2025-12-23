ইয়াং টাইগার্স অনূর্ধ্ব-১৮ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে মেহেরপুরের শুভ সূচনা

মেহেরপুর নিউজঃ
বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিবি) আয়োজিত ইয়াং টাইগার্স অনূর্ধ্ব-১৮ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে মেহেরপুর জেলা দল শুভ সূচনা করেছে। মাগুরা জেলা স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত নিজেদের প্রথম ম্যাচে মেহেরপুর জেলা একাদশ ৭৮ রানের বড় ব্যবধানে চুয়াডাঙ্গা জেলা একাদশকে পরাজিত করেছে।
টস জিতে মেহেরপুর জেলা একাদশের অধিনায়ক রাগিব নিহাল প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। ব্যাট করতে নেমে শয়ন রহমান বিশ্বাসের অনবদ্য সেঞ্চুরির সুবাদে মেহেরপুর জেলা একাদশ ৪৭.৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২৩৬ রান সংগ্রহ করে।
দলের পক্ষে শয়ন রহমান বিশ্বাস ১০৫ রান ও বিনয় ৪০ রান করেন। চুয়াডাঙ্গা জেলা একাদশের পক্ষে নাসিমুল হক ৩টি উইকেট শিকার করেন।
জয়ের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে চুয়াডাঙ্গা জেলা একাদশ তানভীর রহমানের বিধ্বংসী বোলিংয়ের মুখে ৩২.২ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৫৮ রানে গুটিয়ে যায়। চুয়াডাঙ্গার পক্ষে সানি জামান সর্বোচ্চ ২৪ রান করেন।
মেহেরপুরের তানভীর রহমান ৫ ওভার বোলিং করে ৩৬ রানের বিনিময়ে ৫ উইকেট নিয়ে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং লাইনআপে ধস নামান।
আগামী বুধবার মেহেরপুর জেলা একাদশ খুলনা জেলা একাদশের মুখোমুখি হবে।
এদিকে মেহেরপুর জেলা দলের কোচ হাসানুজ্জামান হিলন খেলোয়াড়দের সাফল্যের জন্য মেহেরপুর জেলাবাসীর কাছে দোয়া কামনা করেছেন।