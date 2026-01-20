ইয়াং টাইগার্স অনূর্ধ্ব-১৬: মেহেরপুর জেলা একাদশ চুয়াডাঙ্গাকে ৯ উইকেটে পরাজিত করে জয়লাভ

মঙ্গলবার, ২০শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩০শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
জানুয়ারি ২০, ২০২৬ ৯:১৭ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড আয়োজিত নড়াইল স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত ইয়াং টাইগার্স অনূর্ধ্ব-১৬ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে মেহেরপুর জেলা একাদশ জয়লাভ করেছে। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত খেলায় মেহেরপুর জেলা একাদশ ৯ উইকেটে চুয়াডাঙ্গা একাদশকে পরাজিত করে।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে চুয়াডাঙ্গা জেলা একাদশ ১২৪ রানে অল আউট হয়। মেহেরপুরের বোলার অর্ঘ্য ও তৌসিফ ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন। জবাবে খেলতে নেমে মেহেরপুর জেলা একাদশ রাজ ও মাসফির অর্ধশতকের উপর ভর করে মাত্র একটি উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। মেহেরপুরের পক্ষে রাজ ও মাসফি উভয়ই ৫০ করে রান করেন।




