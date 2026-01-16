ইসলামনগরে হুসাইন আহমেদ–সামসুন্নাহার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার ইসলামনগর গ্রামে হুসাইন আহমেদ–সামসুন্নাহার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে শীতার্ত ও দুস্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।
শুক্রবার বিকেলে ট্রাস্টের কার্যালয়ের সামনে শীতার্তদের মাঝে এ কম্বল বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শীতার্তদের হাতে কম্বল তুলে দেন।
এ সময় ট্রাস্টের উপদেষ্টা মোঃ সাইফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ মোঃ পিয়ারুল ইসলামসহ ট্রাস্টের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে এমন মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান ট্রাস্টের