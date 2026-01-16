শুক্রবার, ১৬ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২রা মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত ইসলামনগরে হুসাইন আহমেদ–সামসুন্নাহার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

ইসলামনগরে হুসাইন আহমেদ–সামসুন্নাহার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১৬, ২০২৬ ৭:৪৬ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার ইসলামনগর গ্রামে হুসাইন আহমেদ–সামসুন্নাহার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে শীতার্ত ও দুস্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে ট্রাস্টের কার্যালয়ের সামনে শীতার্তদের মাঝে এ কম্বল বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শীতার্তদের হাতে কম্বল তুলে দেন।
এ সময় ট্রাস্টের উপদেষ্টা মোঃ সাইফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ মোঃ পিয়ারুল ইসলামসহ ট্রাস্টের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে এমন মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান ট্রাস্টের




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে মরহুম মোখলেছুর রহমান মুকুল স্মৃতি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট...

আন্তঃকলেজ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি কলেজ

আন্তঃকলেজ ফুটবলে টাইব্রেকারে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি কলেজ

আন্তঃকলেজ ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি কলেজ

আন্তঃকলেজ কেরামে চ্যাম্পিয়ন মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ও...

কোলা ইলেভেন স্টারের উদ্যোগে কোলা প্রিমিয়ার লীগ ২০২৬...