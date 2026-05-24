রবিবার, ২৪শে মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৬ই জিলহজ, ১৪৪৭ হিজরি
ইসলামী ব্যাংকে হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন

কর্তৃক Meherpur News
মে ২৪, ২০২৬ ১১:৫৪ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

এস আলমের প্ররোচনায় ইসলামী ব্যাংকের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে মেহেরপুর ইসলামী ব্যাংকের সামনে ইসলামী ব্যাংক সচেতন গ্রাহক ফোরামের উদ্যোগে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া গ্রাহকরা অভিযোগ করেন, ব্যাংক লুটেরা হিসেবে পরিচিত এস আলম ও তার পরিবারের সদস্যরা হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করে ইসলামী ব্যাংককে মহা বিপর্যয়ের মুখে ফেলেছে। তারা ব্যাংকের স্বচ্ছতা ও গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান।

ইসলামী ব্যাংক সচেতন গ্রাহক ফোরামের সদস্য নুর রহমানের নেতৃত্বে আয়োজিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা শামসুল হক ও সাহেদসহ অন্যান্যরা।




