ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো মানুষের বিরুদ্ধে অসত্য প্রচারের প্রতিফল

ড. নবীরুল ইসলাম বুলবুল:
ইসলাম সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম। মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষাকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার বা অপবাদ ছড়ানো কেবল সামাজিক অন্যায় নয়, বরং এটি আল্লাহর কাছে একটি গুরুতর পাপ। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে স্পষ্ট ও কঠোর সতর্কবার্তা রয়েছে।
আল্লাহ তাআলা বলেন—
“হে মুমিনগণ! যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তা যাচাই করো; যেন অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতি না করো, আর পরে তোমরা নিজেদের কাজের জন্য অনুতপ্ত না হও।”
— সূরা আল-হুজরাত, আয়াত ৬
এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, যাচাই-বাছাই ছাড়া কারও সম্পর্কে কোনো কথা প্রচার করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আরও বলা হয়েছে—
“যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের এমন অপরাধে অভিযুক্ত করে, যা তারা করেনি, তারা নিঃসন্দেহে অপবাদ ও স্পষ্ট পাপ বহন করেছে।”
— সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৫৮
অর্থাৎ, কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা বা অপবাদ দেওয়া এমন এক পাপ, যার শাস্তি শুধু দুনিয়াতে নয়, আখিরাতেও ভয়াবহ।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
“যে ব্যক্তি মুমিনের সম্মান নষ্ট করে বা তার সম্পর্কে এমন কিছু বলে যা সে করেনি, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের কাঁদায় স্থাপন করবেন।”
— (আবু দাউদ, হাদীস: ৪৮৮০)
আরেক হাদীসে এসেছে—
“যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।”
— (বুখারী ও মুসলিম)
এগুলো থেকে স্পষ্ট যে, গীবত, অপবাদ, বা অসত্য প্রচার—সবই এমন অপরাধ, যা সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর কঠিন শাস্তির কারণ হয়।
মিথ্যা প্রচারের অন্যতম ভয়াবহ পরিণতি হলো আখিরাতে লাঞ্ছনা ও শাস্তি। কিয়ামতের দিন যাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলা হয়েছিল, তাদের হক আদায় করতে হবে। নবী ﷺ বলেছেন—
“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মান নষ্ট করেছে, সে যেন আজই তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়, কারণ কিয়ামতের দিন তার কোনো দুনিয়াবি সম্পদ থাকবে না; তখন তার সওয়াব থেকে নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেওয়া হবে।”
— (বুখারী, হাদীস: ২৪৪৯)
অর্থাৎ, মিথ্যা প্রচারকারী ব্যক্তির সৎকর্ম অন্যের নামে হস্তান্তর করা হবে, আর যদি সৎকর্ম শেষ হয়ে যায়, তবে অন্যের পাপ তার নামে যুক্ত হবে।
কোনো মানুষের বিরুদ্ধে অসত্য প্রচার ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এটি শুধু ব্যক্তিগত অপরাধ নয়, বরং সামাজিক ব্যাধি। ইসলামের দৃষ্টিতে সত্য বলা, যাচাই করে কথা প্রচার করা, এবং কারও সম্মান রক্ষা করা—একজন মুমিনের ঈমানের অংশ। তাই মুসলমান হিসেবে আমাদের উচিত নিজের জিহ্বা ও কলমকে সংযত রাখা, এবং কোনো মানুষের বিরুদ্ধে যাচাই ছাড়া কিছু না বলা।
অসত্য প্রচার হলো গুরুতর পাপ; এর ফলে দুনিয়ায় অপমান, সমাজে বিভেদ, এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তি অনিবার্য।
