উঠানে নতুন সংবিধান: মুজিবনগরে এনসিপির উঠান বৈঠক

মেহেরপুর নিউজঃ
“উঠানে নতুন সংবিধান” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে উঠান বৈঠক করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
রবিবার বিকেলে মুজিবনগর কমপ্লেক্স পর্যটন মোটেলে এ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জেলা এনসিপি কমিটির যুগ্ম প্রধান সমন্বয়ক ও প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট শাকিল আহম্মেদের সভাপতিত্বে বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার এবং যুগ্ম প্রধান সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) মোল্লা রহমাতুল্লাহ।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য সোহেল রানা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী আরিফ খান, মুজিবনগর উপজেলা কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী আল মামুন সেন্টু, তারিকুল ইসলামসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
বক্তারা বলেন, জনগণের অধিকার নিশ্চিত করতে নতুন সংবিধান প্রণয়নের বিকল্প নেই। এ জন্য দেশের সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তারা।