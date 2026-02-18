বুধবার, ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৯শে শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
জাতীয় ও আন্তর্জাতিকরাজনীতি

উপদেষ্টা পরিষদ ভেঙে দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি

কর্তৃক Enayet Akram
ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০২৬ ১১:৪৭ পূর্বাহ্ণ
দেশে নতুন সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ ভেঙে দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এ কথা জানানো হয়। বাসস

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য তারেক রহমানকে ‘প্রধানমন্ত্রী’ পদে নিয়োগ দিয়েছেন এবং তাঁর নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠনের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

একই সঙ্গে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, নতুন সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ ভেঙে গেছে বলে গণ্য হবে।

প্রজ্ঞাপনটি আজ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।




