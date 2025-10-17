শুক্রবার, ১৭ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১লা কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
এইচএসসি পরীক্ষায় মেহেরপুরে শীর্ষে গাংনী সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ

অক্টোবর ১৭, ২০২৫ ৭:৫৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় মেহেরপুর জেলায় শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রেখেছে গাংনী সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

চলতি বছরের পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানটি থেকে মোট ১০৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ২৩ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ অর্জনসহ ৯৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। পাশের হার ৯৪ শতাংশ।

অন্যদিকে জেলায় অন্যান্য কলেজগুলোর মধ্যে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের পাশের হার ৬১ শতাংশ, মেহেরপুর সরকারি কলেজের ৬০ শতাংশ, গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৫১ শতাংশ, গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজের ৪৯ শতাংশ, গাংনী মহিলা কলেজের ৪৮ শতাংশ, মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজের ৪২ শতাংশ, কাজিপুর কলেজের ৩৬ শতাংশ, করমদি কলেজের ৩৩ শতাংশ এবং বামুন্দি নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের ২৫ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে।

জেলায় সর্বোচ্চ ফলাফল করে পুনরায় শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখায় গাংনী সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বইছে।



