শনিবার, ৯ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
এসএসসি পরীক্ষায় জেলা শ্রেষ্ঠ হওয়ায় জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুলকে সম্মাননা

আগস্ট ৯, ২০২৫ ৮:০৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষায় জেলা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করায় মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে মেসদার উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার। তিনি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ রিতা পারভীনের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দিন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর এবং মেসদার সদস্য সচিব ইনজামামুল হক তুষার প্রমুখ।


