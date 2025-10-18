ড. নবীরুল ইসলাম বুলবুল:
আমার বাবা শিক্ষক ছিলেন, আমি শিক্ষক ছিলাম, আমার সন্তান শিক্ষক, আমি বিপুল সংখ্যক মহান শিক্ষকের ছাত্র, শিক্ষক সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধার কমতি নেই। তবুও আমি আত্মসমালোচনায় বিশ্বাস রাখি।
কেবল নিজের গুণালোচনা করে প্রহর পার করলে, আমাদের ভুল-ভ্রান্তি দেখতে পাবো না। বিপুল সংখ্যক শিক্ষক অনেক গুণের অধিকারী তাতে বিন্দুবিসর্গ সন্দেহ করার কারণ নেই। তাদের গুণের আলোয় আলোকিত না হলে সমাজে যতটুকু আলো এখন অবশিষ্ট আছে, তা আর দেখা যেত না। নিকষ কালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তো দিকচক্রবাল।
শিক্ষকের কাজ আলো জ্বেলে দেয়া। প্রাণির হৃদয়ে আলো জ্বেলে তাকে মানুষে পরিণত করা। মহান আল্লাহ মানুষকে প্রাণি থেকে মানুষে পরিণত করতে কতই-না নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন। প্রজ্ঞাবান শিক্ষক প্রেরণ করেছেন। শিক্ষকের মর্যাদা সবার উপরে। ঠিক সে কারণেই দায়িত্বও সবার উপরে। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে দোষালোচনার তীর তাঁর দিকেই দিকে ধেয়ে আসে।
কেবল গুণের আলোচনা করলে তাকে সমালোচনা বলা চলে না। সমান সমান আলোচনা হলেই তা সমালোচনা হয়। এই সমান সমান এর এক সমান হলো গুণ, আরেক সমান হলো দোষ, এই গুণ ও দোষের সমান আলোচনাই সমালোচনা। আমি এই সমান আলোচনায় বিশ্বাস রাখি।
তাতে গুণের ধার আরো শানিত হয়। দোষের ধার কমে আসে, ভার কমে আসে, দোষের অধিক্ষেত্রে গুণ তার আলোর পাখনা মেলে বসবার সুযোগ পায়। অন্ধকারকে কম্বল চাপা দিলেই তা আলোর বিচ্ছুরণ ঘটায় না। দোষের নিকষ অন্ধকারকে আলোচনার আলোয় এনে, তাকে বিতাড়িত করতে উদ্যোগ না নিলে, আমাদের গায়ে যে অন্ধকারের ক্লেদ তা দূরীভূত হবে কেমন করে!
আমি একটি প্রাথমিক, একটি নিম্নমাধ্যমিক, একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, একটি মহাবিদ্যালয়ে এবং এ দেশের তিনটি বিশ্ববিদালয়ে পড়াশোনা করেছি। আমার সকল স্তরের মহান শিক্ষকমণ্ডলী, যারা এখনও বেঁচে আছেন, তাদের সাথে আমার এখনও যোগাযোগ আছে, আমি এখনও তাদের প্রিয় ছাত্র, তারা আমার পিতৃসম শিক্ষক।
তবে এ কথা সত্য, আমি আমার গুটিকয় শিক্ষক কে মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করিনি। ধনাত্মকভাবে তাদের মনে রাখার মত কিছু ছিল না। তাদের ঋণাত্মক গুণাবলি আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু আজ আমি শিক্ষকমণ্ডলীর যে দায়ের কথা বলি, তা সে সকল স্মৃতি থেকেও উৎসারিত।
আমি বলতে চাই যে, আমরা যারা সন্তান জন্মদান করি, আমরা জন্মদান করি একটি প্রাণি শিশুকে, সে পবিত্র এবং মানবে রূপান্তরের একেবারে প্রাথমিক স্তরে। আমাদের সকল বাবা-মা তার সন্তানকে মানুষে রূপান্তরের গুণের অধিকারী নন। একেক বাবা-মা একেক ধরণের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মানব শিশুকে প্রাণি থেকে মানবে রূপান্তর করে সমাজবদ্ধ করার আকাঙ্খা ও প্রয়োজনীয়তা থেকে টোল, ও টোল থেকে নানা স্তরের শিক্ষালয়ের সূচনা। সুতরাং শিক্ষকগণ মূলত পিতা-মাতা যা পারেন না, সেইটি সম্পাদন করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। তাদের দায় সে কারণ অনেক বেশী। আমি সেই দায় সম্পর্কেই কথা বলে থাকি।
এ আমার আত্মসমালোচনা, শিক্ষকমণ্ডলীর দোষালোচনা নয়। তথ্য সূত্র: লেখকের নিজস্ব ফেসবুক পেইজ