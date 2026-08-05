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বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মেহেরপুরে জেলা বিএনপির বিজয় র‍্যালি

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ৫, ২০২৬ ৭:৫০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের ২য় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে বিজয় র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার বিকেলে মেহেরপুর কলেজ মোড় এলাকা থেকে র‍্যালিটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাবেদ মাসুদ মিলটন এবং জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে র‍্যালিতে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়জ উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক সহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা, বিএনপি নেতা হাফিজুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

এর আগে কলেজ মোড় এলাকায় আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদের প্রশাসক জাবেদ মাসুদ মিলটন এবং জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। সেখানে তারা ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার আহ্বান জানান।




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