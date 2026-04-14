ঐতিহ্যের রঙে কোমরপুরে অনামিকা আইডিয়াল স্কুলে বৈশাখী উৎসব

মেহেরপুর নিউজ:
শুভ নববর্ষের আনন্দঘন আবহে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুরে অনামিকা আইডিয়াল স্কুলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে বর্ণিল বৈশাখী উৎসব, নবীন বরণ, কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও বৈশাখী মেলা। মঙ্গলবার স্কুল প্রাঙ্গনে দিনব্যাপী এ আয়োজন উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়।
অনুষ্ঠানে বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ উঠে আসে প্রাণবন্ত উপস্থাপনায়। অনামিকা আইডিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষক রেজাউল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশন মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আফতাব আলী খান।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক আনিসুর রহমান, মিনারুল ইসলামসহ অন্যান্যরা। তারা নববর্ষের চেতনায় নতুন প্রজন্মকে দেশীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
এ আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল নবীন বরণ পর্ব। নবাগত শিক্ষার্থীদের ফুল ছিটিয়ে ও মিষ্টিমুখ করিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। পরে কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ ও প্রেরণা জোগায়।
দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেয় শিক্ষার্থীরা। সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তিতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো প্রাঙ্গণ।
এর আগে বৈশাখী উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত বৈশাখী মেলার উদ্বোধন করেন প্রফেসর রফিকুল ইসলাম। ফিতা কেটে উদ্বোধনের পর তিনি মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। মেলায় গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী পণ্য ও নানা আয়োজন দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে।
সার্বিকভাবে, এ আয়োজন নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মাঝে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বীজ বপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।