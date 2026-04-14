মঙ্গলবার, ১৪ই এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১লা বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৫শে শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
ঐতিহ্যের সুরে মেহেরপুরে নববর্ষের সাংস্কৃতিক আয়োজন

কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ১৪, ২০২৬ ৭:০৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

শুভ নববর্ষের আবহে মেহেরপুরে বাঙালির চিরায়ত সংস্কৃতি ও আনন্দধারাকে ধারণ করে অনুষ্ঠিত হয়েছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জেলা প্রশাসন ও জেলা শিল্পকলা একাডেমীর উদ্যোগে মঙ্গলবার শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানের মফিজুর রহমান মুক্তমঞ্চে এ আয়োজন সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানে বাঙালির প্রাণের গান ‘এসো হে বৈশাখ’-এর সুরে নতুন বছরকে বরণ করে নেন শিল্পীরা। জেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীদের পরিবেশনায় সংগীত ও নৃত্যের মূর্ছনায় মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো আয়োজন। বৈশাখের আবাহনে প্রকৃতি, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের এক অপূর্ব মেলবন্ধন সৃষ্টি হয় মঞ্চজুড়ে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়, পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তারিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা, মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজউদ্দিন খানের প্রতিনিধি আল আমিন ইসলাম, জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক আব্দুস সাত্তার, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেনসহ অন্যান্যরা।

উৎসবমুখর এ আয়োজনে বাঙালির চিরন্তন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিফলন ঘটে, যা নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার আনন্দকে আরও বর্ণিল করে তোলে।




