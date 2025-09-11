বৃহস্পতিবার, ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে পিরোজপুর ৬ নং ওয়ার্ড ফাইনালে

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১১, ২০২৫ ৮:৪২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে ওয়ার্ড ভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে পিরোজপুর ৬নং ১ম দল হিসাবে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

বৃহস্পতিবার বিকালে জাদুখালি মাঠে অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিফাইনাল খেলায় পিরোজপুর ৬ নম্বর ওয়ার্ড টাইব্রেকারে ১(২-১)১ গোলে পিরোজপুর ১ নম্বর ওয়ার্ড কে পরাজিত করে। খেলায় প্রথমার্ধের ২৪ মিনিটের সময় শাকিল গোল করে ৬ নম্বর ওয়ার্ডকে এগিয়ে নেন। দ্বিতীয়ার্ধের ২৭ মিনিটে হাসিবুল গোল করে খেলার সমতা ফেরান। বাঁকি সময়ে আর কোন গোল না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারের আশ্রয় নিতে হয়। টাইব্রেকারে ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সুমন ও আশিক এবং ১ নম্বর ওয়ার্ডের আফ্রিদি গোল করেন। খেলায় বিজয়ী দলের গোলরক্ষক সুমন ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন। খেলা শেষে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবীর ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার প্রদান করেন। এ সময় পিরোজপুর ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এরশাদ আলী,ইউপি সদস্য আমিরুল ইসলাম, ইস্কান্দার মাহমুদ বিপ্লব ,আমেনা খাতুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।



