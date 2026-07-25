কক্সবাজারে সমুদ্রে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ মেহেরপুরের হেলাল উদ্দিন, ছেলে উদ্ধার

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর থেকে পরিবার নিয়ে কক্সবাজারে বেড়াতে গিয়ে সমুদ্রে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হয়েছেন মেহেরপুরের হেলাল উদ্দিন। এ সময় তার ছেলে দ্বীপকে জীবিত উদ্ধার করা হলেও শনিবার পর্যন্ত হেলাল উদ্দিনের কোনো সন্ধান মেলেনি।
হেলাল উদ্দিন মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের মিরপাড়া গ্রামের মরহুম আনোয়ার মেম্বারের মেজো ছেলে। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ডপাড়া এলাকায় বসবাস করতেন।
জানা গেছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় হেলাল উদ্দিন তার ছেলে দ্বীপকে নিয়ে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের কলাতলী পয়েন্টে সায়মন বিচ রিসোর্টের দক্ষিণ পাশে মডার্ন হ্যাচারি সংলগ্ন এলাকায় গোসল করতে নামেন। একপর্যায়ে ভাটার তীব্র স্রোতের টানে পিতা-পুত্র দুজনই গভীর পানিতে ভেসে যেতে থাকেন।
এ সময় ঘটনাস্থলে থাকা এক যুবক বিষয়টি দেখতে পেয়ে দ্রুত স্থানীয় লাইফগার্ড কর্মীদের খবর দেন। খবর পেয়ে লাইফগার্ড ও বিচকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় ছেলে দ্বীপকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। তবে তার পিতা হেলাল উদ্দিনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
নিখোঁজ হেলাল উদ্দিনকে উদ্ধারে লাইফগার্ড, বিচকর্মী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, তার এখনো কোনো সন্ধান মেলেনি।