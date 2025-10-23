কবর জিয়ারত ও দোয়া মাহফিলের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে রোভার দিবস পালিত

মেহেরপুর নিউজ:
কবর জিয়ারত ও দোয়া অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে রোভার দিবস পালিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর পুরাতন কবরস্থানে রোভার সদস্য জাভেদ ওসমান, মাসুম, মনিরুল, মাহফুজ ও আমিনুল ইসলামের কবর জিয়ারত করা হয়।
এ সময় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ও জেলা রোভার কমিশনার প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, জেলা রোভারের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফররুখ আহমেদ, শহীদ রোভার মনিরুলের পিতা শহিদুল ইসলাম, মাসুমের দুলাভাই মিরাজুল হক লিটন এবং দুর্ঘটনায় আহত রোভার সদস্য ফারুক হোসেন।
পরে পাঁচ কৃতি রোভার সদস্যের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালের এই দিনে (২২ অক্টোবর রাতে) মেহেরপুর সরকারি কলেজের ৩৫ জন রোভার সদস্য সিলেটের লাক্কাতুরা চা বাগানে অনুষ্ঠিত ৭ম এশিয়া প্যাসিফিক ও ৯ম জাতীয় রোভার মুটে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পরদিন ২৩ অক্টোবর ভোরে বাসটি সাভারের ধামরাই এলাকায় পৌঁছালে মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ কৃতি রোভার সদস্য — জাভেদ ওসমান, মাসুম, মনিরুল, মাহফুজ ও আমিনুল — প্রাণ হারান।
তাদের স্মৃতিকে স্মরণ করতে ১৯৯৮ সাল থেকে দিনটি ‘রোভার দিবস’ হিসেবে মেহেরপুরে পালন করা হচ্ছে।