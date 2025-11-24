কর্মীরাই দলের প্রাণ- ধানের শীষের প্রার্থী আমজাদ হোসেন

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন বলেছেন, কর্মীরাই দলের প্রাণ। এই দলকে বাঁচাতে গিয়ে প্রান্তিক পর্যায়ের কর্মীরা পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পেতে মাঠে-ঘাটে বাঁশবাগানের নিচে নির্ঘুম রাত কাটিয়েছেন।
সোমবার রাত ৮টার দিকে গাংনীতে দলীয় নির্বাচন পরিচালনা কার্যালয়ে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়।
গাংনী পৌর বিএনপি আয়োজিত সংক্ষিপ্ত কর্মীসভায় এ কথাগুলাে বলেন,মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপির দলীয় প্রার্থী আমজাদ হােসেন।
তিনি বলেন, জেল-জুলুম, হামলা-মামলা নির্যাতন সহ্য করে বিএনপি নেতাকর্মীরা উন্মুক্ত পরিবেশে রাজনীতি ও কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন। তবুও কিছু চক্রান্ত চলছে। সেই চক্রান্তকে মোকাবেলা করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।
ধানের শীষ প্রতীক সকলের। তাই ধানের শীষ তথা বিএনপিকে বিজয়ী করার দায়িত্ব আমার-আপনার আমাদের সকলের। সকলকে ভালােবেসে ভোট নিতে হবে এবং ৩১ দফার দাবি কথা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে।
গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি মুরাদ হোসেন এর সভাপতিতে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু। তিনি বলেন, সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধানের শীষকে বিজয়ী করতে হবে। ধানের শীষের বিজয়ের মধ্য দিয়ে বিএনপিকে ক্ষমতায় আনতে হবে।
এ সময় বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বুলবুল, বিএনপি নেতা মনিরুজ্জামান গাড্ডু, বিএনপি নেতা শাহজাহান সেলিম, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান বাবলু,সাবেক কাউন্সিলর আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ,সাবেক কাউন্সিলর নাসির উদ্দীন,জাসাস নেতা সুলেরী আলভীসহ বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
কর্মী সভা শেষে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেনের নির্বাচনী কার্যালয় থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়ে গাংনী উপজেলা শহর প্রদক্ষিণ করে।