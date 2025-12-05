কাজীপুর ইউনিয়নে খালেদা-জিয়ার রােগ মুক্তি কামনা

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির চেয়ারম্যানপার্সন বেগম খালেদা-জিয়ার রােগ মুক্তি কামনায় দােয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার বিকেলে গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের সাহেবনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন,কাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সাহাবুদ্দীন মাস্টার। প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।
বিশেষ মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হােসেন মেঘলা,জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক গােলাম কাউছার,কাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা।