রবিবার, ৭ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যােগে খালেদা-জিয়ার রােগ মুক্তি কামনা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যােগে খালেদা-জিয়ার রােগ মুক্তি কামনা

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ৭, ২০২৫ ৮:০৭ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নে বিএনপির চেয়ারম্যানপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা-জিয়ার রােগ মুক্তি কামনায় দােয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেলে কাথুলী ইউনিয়নের ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন বিএনপি মাহফিলের আয়োজন করে।
আয়ােজনে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ফেরদৌস ওয়াহেদ বেল্টু।

মাহফিলে প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

বিশেষ মেহমান ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল,জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক।
এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক গােলাম কাউছার, বিএনপি নেতা জাফর আকবর,আব্দুল ওহাব বুলবুল,রবিউল ইসলাম,কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম।

মাহফিলে বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী-সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।

মাহফিল পরিচালনা করেন যথাক্রমে-মাওলানা মোহাম্মদ জুলফিকার আলী ও তৌফিক আলী।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে যুবসমাজের জন্য ভলিবল নেট উপহার প্রদান

মেহেরপুরে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুরে মোটরসাইকেল–ইজিবাইক সংঘর্ষে নারীসহ ৭ জন আহত

মেহেরপুরে সদর থানার ওসি শেখ মেজবাহউদ্দিনকে বিদায় সংবর্ধনা

মুজিবনগরের ফারদিন হোসেন শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড লাভ

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা ফুলসুরাত মন্ডলকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন