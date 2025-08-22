শুক্রবার, ২২শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৭ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
কাথুলী সীমান্ত অতিক্রম, বিএসএফের হাতে আটক ইকবাল হোসেন বিজিবির কাছে ফেরত

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ২২, ২০২৫ ১০:৪৯ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী সীমান্তে শূন্য লাইন অতিক্রম করে ভারতের ভেতরে প্রবেশের পর ইকবাল হোসেন (৩৮) নামে এক বাংলাদেশিকে আটক করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। পরবর্তীতে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাকে বিজিবির কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুর আনুমানিক ১টা ৩৫ মিনিটের দিকে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)-এর অধীনস্থ কাথুলী বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামের বাসিন্দা ইকবাল হোসেন ভৈরব নদী সাঁতরে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এসময় কুতুবপুর মাঠ এলাকায় ঘাস কাটার সময় ভারতের ৫৬ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ-এর তেইনপুর ক্যাম্পের টহল দল তাকে আটক করে।

ঘটনার পর কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার (৪৭ বিজিবি) তাৎক্ষণিকভাবে রাউথবাড়ী কোম্পানি কমান্ডার (৫৬ বিএসএফ)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে আটককৃত নাগরিকের সুস্থতা নিশ্চিত করেন এবং ফেরতের বিষয়ে আলোচনা করেন। বিএসএফ সম্মত হলে শুক্রবার (২২ আগস্ট) ভোরে সীমান্ত পিলার ১৩৩/৩-এস-এর কাছে উভয় দেশের কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ইকবাল হোসেনকে বিজিবির কাছে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।

ফেরতপ্রাপ্ত ইকবাল হোসেনকে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিজিবি।


