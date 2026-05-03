রবিবার, ৩রা মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৫ই জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
কাবাডি বালিকা বিভাগে ফাইনালে সদর উপজেলা ও গাংনী উপজেলা একাদশ

মে ৩, ২০২৬ ৭:২০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত “নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস-২০২৬” এর কাবাডি (বালিকা) বিভাগে ফাইনালে উঠেছে মেহেরপুর সদর উপজেলা একাদশ ও গাংনী উপজেলা একাদশ।

রবিবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনাল খেলায় মেহেরপুর সদর উপজেলা একাদশ ৪টি লোনা সহ ৪১-৩ পয়েন্টে মেহেরপুর পৌর একাদশকে পরাজিত করে ফাইনাল নিশ্চিত করে।

একই মাঠে অনুষ্ঠিত দিনের অপর খেলায় গাংনী উপজেলা একাদশ ৩টি লোনা সহ ৫৪-৬ পয়েন্টে মুজিবনগর উপজেলা একাদশকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে।

খেলা উপভোগ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তারিকুল ইসলাম, (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাকির আহমেদ ও ভুবন চন্দ্র হালদার, এবং জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানীসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।




