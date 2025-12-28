রবিবার, ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৩ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৭ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
কুতুবপুরে দরিদ্র ও অসহায়দের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ২৮, ২০২৫ ৬:৫৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। রবিবার সকালে কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের মাঝে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে উপকারভোগীদের মাঝে শীতবস্ত্র তুলে দেন কুতুবপুর ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা বজলুর রহমান। এ সময় ইউনিয়ন পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, শীতের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসহায় মানুষের কষ্ট লাঘবে ইউনিয়ন পরিষদের এ উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।




