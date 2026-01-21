কুতুবপুরে ভোটের গাড়ি প্রচারণা ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষে ভোটারদের সচেতন করতে ভোটের গাড়ি প্রচারণা ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় কুতুবপুর ইউনিয়নের কুলবাড়িয়া বাজার এলাকায় এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার মনিরুল ইসলাম এবং কুতুবপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সেলিম রেজা বক্তব্য রাখেন। বক্তারা অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে ভোটারদের সচেতনভাবে ভোট প্রদানের আহ্বান জানান।