বুধবার, ২১শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৭ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১লা শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

কুতুবপুরে ভোটের গাড়ি প্রচারণা ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

জানুয়ারি ২১, ২০২৬ ৭:০৫ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষে ভোটারদের সচেতন করতে ভোটের গাড়ি প্রচারণা ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় কুতুবপুর ইউনিয়নের কুলবাড়িয়া বাজার এলাকায় এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার মনিরুল ইসলাম এবং কুতুবপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সেলিম রেজা বক্তব্য রাখেন। বক্তারা অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে ভোটারদের সচেতনভাবে ভোট প্রদানের আহ্বান জানান।




