কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রয়াত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের স্মরণে দোয়া

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানটির প্রয়াত শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে কলেজ প্রাঙ্গণে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক হাসানুজ্জামান। প্রধান অতিথি ছিলেন কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের সাবেক প্রধান শিক্ষক ওয়াজেদ আলী। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভিভাবক সদস্য মিজানুর রহমান, আব্দুল মোতালিব, আবু তাহের সিদ্দিক, সাইদুজ্জামান, সদর উদ্দিন, এস. এইচ. এম. ফারুক হোসেন ও শাহিনুজ্জামান।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হাফিজুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী শিক্ষক আমজাদ হোসেন, শিক্ষক জয়নুল আবেদিন ও মাজহারুল ইসলাম।
পরে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক মরহুম আব্দুর রশিদসহ প্রয়াত শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের স্মরণে দোয়া করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সিনিয়র শিক্ষক শামসুদ্দিন আহমেদ, সহকারী প্রধান শিক্ষক আবু বকর সিদ্দিক, শিক্ষক শামসুজ্জোহা, আবুল কালাম আজাদ, মোহাম্মদ আলী, বদর উদ্দিন আহমেদ, হাসানুজ্জামান হাসান, অফিস সহকারী মোফাজ্জেল হক, নৈশ প্রহরি নুরুল ইসলাম মিয়া, অফিস সহায়ক জারাফত আলী ও ধর্মীয় শিক্ষক বশির উদ্দিন ভূঁইয়া।
দোয়ার আগে তাঁদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।