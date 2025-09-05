কৃষকদের জাতীয় ডাটাবেজ তৈরির আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারি মনির হায়দারের

মেহেরপুর নিউজ:
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারি মনির হায়দার বলেছেন, কৃষি বাংলাদেশের প্রধান আয়ের উৎস। তাই কৃষকদের একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ সরকারের কাছে থাকা জরুরি। শুধু মেহেরপুর নয়, সারা দেশের কৃষকদের তথ্য সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে।
তিনি বলেন, “মেহেরপুর আমার কাছে একটি পাইলট প্রজেক্টের মতো। যেহেতু মেহেরপুর আমার জন্মস্থান, তাই যেকোনো ভালো কাজের সূচনা এখান থেকেই হবে।”
শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সারের ব্যবহার ও বিপণন-সংক্রান্ত অংশীজনদের নিয়ে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, তাজওয়ার আকরাম সাকাফি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল আব্দুল করিম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শামসুল আলম, উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান, সার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি প্রমুখ।