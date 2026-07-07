কৃষকদের বিভিন্ন দাবিতে মেহেরপুরে বাংলাদেশ কৃষক ঐক্য ফাউন্ডেশনের সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর নিউজ:
কৃষকদের মাধ্যমে কৃষি কমিশন গঠন, কৃষি পুলিশ গঠন, দেশের প্রতিটি জেলায় মাসিক সমন্বয় সভায় প্রকৃত কৃষকদের অন্তর্ভুক্ত করে কৃষি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সকল উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার নিয়মিত পদোন্নতিসহ বিভিন্ন দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ কৃষক ঐক্য ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় কমিটি।
মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ কৃষক ঐক্য ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হোসেন লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। তিনি কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় কৃষি কমিশন ও কৃষি পুলিশ গঠন, কৃষি পরিকল্পনা প্রণয়নে কৃষকদের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, প্রতিটি জেলায় মাসিক সমন্বয় সভায় প্রকৃত কৃষকদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং সকল উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার নিয়মিত পদোন্নতির দাবি জানান।
এ সময় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং কৃষকদের ন্যায্য দাবি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।