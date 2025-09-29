কোমরপুর দূর্গা মন্দিরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর সার্বজনীন শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দিরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার রাতে মন্দির প্রাঙ্গণে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোমরপুর সার্বজনীন শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দির কমিটির সভাপতি ওয়াসিম চন্দ্র হালদার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মন্ডল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব ড. অশোক রঞ্জন, মেহেরপুর জেলা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক মাধব চন্দ্র ভাস্কর এবং মুজিবনগর উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স।