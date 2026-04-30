বৃহস্পতিবার, ৩০শে এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১২ই জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত ক্রিকেট বলের আঘাতে স্টেডিয়ামে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী আহত
কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ৩০, ২০২৬ ৭:০৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে ক্রিকেট বলের আঘাতে তাবাসসুম নামে চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রী আহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের সময় এ ঘটনা ঘটে।

আহত তাবাসসুম মুজিবনগর উপজেলার যতরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

জানা গেছে, পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান চলাকালে স্টেডিয়ামের পশ্চিম পাশে কিছু ক্রিকেটার অনুশীলন করছিলেন। এ সময় এক ক্রিকেটারের ব্যাট থেকে বল ছিটকে এসে মঞ্চের সামনে বসে থাকা তাবাসসুমের মাথায় আঘাত হানে।

আহত অবস্থায় তাকে তাৎক্ষণিক প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান চলাকালে এ ধরনের অনুশীলনের ঘটনায় মাঠে উপস্থিতদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।




সম্পর্কিত পোস্ট

