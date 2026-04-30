ক্রিকেট বলের আঘাতে স্টেডিয়ামে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী আহত

মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে ক্রিকেট বলের আঘাতে তাবাসসুম নামে চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রী আহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের সময় এ ঘটনা ঘটে।
আহত তাবাসসুম মুজিবনগর উপজেলার যতরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী।
জানা গেছে, পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান চলাকালে স্টেডিয়ামের পশ্চিম পাশে কিছু ক্রিকেটার অনুশীলন করছিলেন। এ সময় এক ক্রিকেটারের ব্যাট থেকে বল ছিটকে এসে মঞ্চের সামনে বসে থাকা তাবাসসুমের মাথায় আঘাত হানে।
আহত অবস্থায় তাকে তাৎক্ষণিক প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান চলাকালে এ ধরনের অনুশীলনের ঘটনায় মাঠে উপস্থিতদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।