খালেদা জিয়ার রােগমুক্তি কামনায় গাংনীতে এতিমদের খাবার বিতরণ

নভেম্বর ৩০, ২০২৫ ৪:৪২ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি:

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি ও সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল ও এতিম শিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার দুপুরে গাংনী এতিমখানায় এতিম শিশুদের সাথে নিয়ে দোয়া ও মোনাজাত করা হয় । পরে এতিম শিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয় ।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেনের উদ্যোগে দােয়া-মােনাজাত ও এতিম শিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন এতিমখানার প্রধান শিক্ষক মাওলানা মিজানুর রহমান।

এ সময় গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মুস্তাফিজুর রহমান বাবলুসহ এতিমখানার শিক্ষক,শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।




