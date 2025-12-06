খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় গাংনীর মটমুড়া ইউনিয়নে দোয়া মাহফিল

মেহেরপুর নিউজ:
বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে কুমারীডাঙ্গা পশ্চিমপাড়ায় এ দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়।
দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোঃ আমজাদ হোসেন।
মাহফিলে মটমুড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের বিএনপি নেতা-কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। দোয়া শেষে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য এবং দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করা হয়।