শনিবার, ৬ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় গাংনীর মটমুড়া ইউনিয়নে দোয়া মাহফিল
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় গাংনীর মটমুড়া ইউনিয়নে দোয়া মাহফিল

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ৬, ২০২৫ ৭:৪৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে কুমারীডাঙ্গা পশ্চিমপাড়ায় এ দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়।

দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোঃ আমজাদ হোসেন।

মাহফিলে মটমুড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের বিএনপি নেতা-কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। দোয়া শেষে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য এবং দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করা হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর ২ নং ওয়ার্ডে জামায়াতের নির্বাচনী সভা ও...

মেহেরপুরে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

খোকসা যুব সংঘের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মাঝে কম্বল বিতরণ

“নিজের মেয়েকে রাজরানী, পরের মেয়েকে চাকরানী ভাবা যাবে...

মেহেরপুরে ৫৪তম জেলা মুক্ত দিবসে মুক্তিযোদ্ধাদের মিলনমেলা ও...