রবিবার, ৩০শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
খুচরা সার বিক্রেতা আইডি কার্ড বহাল ও নীতিমালা সংশোধনের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন

নভেম্বর ৩০, ২০২৫ ৮:০৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে খুচরা সার বিক্রেতা আইডি কার্ড বহাল রাখা, টিও লাইসেন্স প্রদান এবং সার সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২৫ সংশোধনের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেলে মেহেরপুর কোর্ট সড়কে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা খুচরা সার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শাহিনুর ইসলাম শাহীন-এর সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন গাংনী উপজেলা শাখার সম্পাদক আনিসুর রহমান, ইলিয়াস হোসেন, মাসুদুর রহমান মাসুদসহ অনেকে।

বক্তারা বলেন, সারাদেশে প্রায় ৪৫ হাজার খুচরা সার বিক্রেতা রয়েছে। বিক্রেতা আইডি কার্ড বহাল না রাখলে এবং প্রস্তাবিত নীতিমালা সংশোধন না করলে সার বিক্রেতাদের পাশাপাশি তাদের পরিবার-পরিজনসহ লাখো মানুষ দুঃখ-কষ্টে পড়বে।

মানববন্ধনে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলার খুচরা সার ব্যবসায়ীরা অংশগ্রহণ করেন।




