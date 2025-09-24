খুলনা বিভাগে অভিনব উদ্যোগ: প্লাস্টিকের বিনিময়ে বৃক্ষ বিতরণ শুরু

মেহেরপুর নিউজ:
জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে খুলনা বিভাগে শুরু হয়েছে এক অভিনব ও ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। প্লাস্টিক বর্জ্য হ্রাস এবং সবুজ পৃথিবী গড়ার প্রত্যয়ে যুব ফোরাম খুলনা বিভাগীয় কমিটি একযোগে ১০ জেলায় শুরু করেছে ‘প্লাস্টিকের বিনিময়ে বৃক্ষ বিতরণ কর্মসূচি’।
এরিয়া আলোকে বুধবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। যুব ফোরাম মেহেরপুর জেলার সভাপতি মোছা: হাফিজা খাতুন উপস্থিত থেকে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন এসময় সেখানে হুজুরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং যুব ফোরামের সক্রিয় সদস্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
যুব ফোরামের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে খুলনা বিভাগের ১০ জেলা জুড়ে প্রায় দশ হাজার বৃক্ষ বিতরণ ও রোপণ করা হবে। এ কার্যক্রমকে টেকসইভাবে চালিয়ে নিয়ে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ, সুস্থ ও সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তোলাই যুব ফোরামের মূল লক্ষ্য।