বৃহস্পতিবার, ১৮ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত খুলনা বিভাগে আবৃত্তিতে প্রথম মেহেরপুরের আনিসা বুশরা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

খুলনা বিভাগে আবৃত্তিতে প্রথম মেহেরপুরের আনিসা বুশরা

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ১৮, ২০২৫ ৭:৫৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর এস এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী আনিসা বুশরা সমন্বিত সাংস্কৃতিক সংসদ আয়োজিত জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ‘সেরাদের সেরা’-তে খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে আবৃত্তিতে প্রথম স্থান অর্জন করে গৌরব অর্জন করেছে।

বৃহস্পতিবার খুলনায় অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পর্যায়ের কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সে এ কৃতিত্ব অর্জন করে।

আনিসা বুশরা মেহেরপুর শহরের ফুলবাগান পাড়ার মোস্তাক আহমেদের কন্যা। সে ‘জুলাই যোদ্ধা’ ইশতিয়াক আহমেদের ছোট বোন।

এই সাফল্যে পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও শুভানুধ্যায়ীরা আনন্দ প্রকাশ করেছেন। আনিসা বুশরা ভবিষ্যতে আরও ভালো করার জন্য সকলের দোয়া কামনা করেছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আমঝুপি ক্রিকেট একাডেমি চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস...

মেহেরপুর টিটিসিতে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে তারুণ্যের উৎসব...

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের...

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার এডহক কমিটির আলোচনা সভা...

মেহেরপুরে ৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা...