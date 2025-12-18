খুলনা বিভাগে আবৃত্তিতে প্রথম মেহেরপুরের আনিসা বুশরা

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর এস এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী আনিসা বুশরা সমন্বিত সাংস্কৃতিক সংসদ আয়োজিত জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ‘সেরাদের সেরা’-তে খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে আবৃত্তিতে প্রথম স্থান অর্জন করে গৌরব অর্জন করেছে।
বৃহস্পতিবার খুলনায় অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পর্যায়ের কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সে এ কৃতিত্ব অর্জন করে।
আনিসা বুশরা মেহেরপুর শহরের ফুলবাগান পাড়ার মোস্তাক আহমেদের কন্যা। সে ‘জুলাই যোদ্ধা’ ইশতিয়াক আহমেদের ছোট বোন।
এই সাফল্যে পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও শুভানুধ্যায়ীরা আনন্দ প্রকাশ করেছেন। আনিসা বুশরা ভবিষ্যতে আরও ভালো করার জন্য সকলের দোয়া কামনা করেছে।