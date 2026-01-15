খুলনা বিভাগে শ্রেষ্ঠ মেহেরপুর সরকারি কলেজের নাফিউল ইসলাম

মেহেরপুর নিউজঃ
জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৬ এ উপস্থিত বক্তব্য (একক) প্রতিযোগিতায় খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী মোঃ নাফিউল ইসলাম।
তিনি মেহেরপুর সরকারি কলেজের স্নাতক তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। এর আগে জেলা পর্যায়ে উপস্থিত বক্তব্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জনের মাধ্যমে তিনি খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন।
বৃহস্পতিবার খুলনায় অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অর্জন করেন মোঃ নাফিউল ইসলাম। তার এ সাফল্যে মেহেরপুর সরকারি কলেজসহ পুরো জেলা গর্বিত।
প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোখতার আহমেদ।
মোঃ নাফিউল ইসলামের এ অর্জনে কলেজ কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন।