মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা যুব সংঘের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দিনব্যাপী এ ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত হয়।
খোকসা যুব সংঘের সভাপতি শামসুজ্জামান হামিদুলের সভাপতিত্ব করেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাহের শেখ।বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোকসা হাট মসজিদের ইমাম আব্দুর রশিদ ঈশা খাঁ, খোকসা যুব সংঘের সেক্রেটারি সেলিম রেজা, খোকসা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ইমাম ও সহ-সভাপতি খালিদ সাইফুল্লাহ আপেল।
এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অর্থ সম্পাদক শরিফুজ্জামান টুটুল, সাংগঠনিক সম্পাদক আবির,খাদ্য বিষয়ক সম্পাদক মোশারফ হোসেন,নির্বাহী সদস্য মাসুম রেজা, জিহাদ, তারিকসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা।দিনব্যাপী এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করা হয়। স্থানীয়দের মধ্যে এ উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়।