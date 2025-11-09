খোকসা যুব সংঘের কমিটি গঠন; সভাপতি হামিদুল, সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা গ্রামে সামাজিক সংগঠন “খোকসা যুব সংঘ”-এর নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। শনিবার রাতে সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় শামসুজ্জামান (হামিদুল)-কে সভাপতি এবং মোঃ সেলিম রেজা-কে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়।
সভায় সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা রফিকুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা লুৎফর রহমান।
নবগঠিত কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন—সহ-সভাপতি: খালিদ সাইফুল্লাহ আপেল, আদম শেখ, সোহাগ আলী, সহ-সাধারণ সম্পাদক: হেলাল শেখ, অর্থ সম্পাদক: শরিফুল জামান (টুটুল), সাংগঠনিক সম্পাদক: আবির শেখ, প্রচার সম্পাদক: নাজমুল হক
সাংস্কৃতিক সম্পাদক: আজাদ শেখ, খাদ্য সম্পাদক: মোশারফ শেখ, অফিস সম্পাদক: মাজহারুল ইসলাম, ক্রীড়া সম্পাদক: জমিরুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য: জিহাদ, এনামুল শেখ, মাসুম রেজা, সুমন, জামান, শরিফুল ইসলাম, মোমিনুল ইসলাম, বকুল ও আব্দুল হামিদ।
সভায় জানানো হয়, নবগঠিত এই কমিটি আগামী তিন বছরের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।