মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা যুব সংঘের উদ্যোগে খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার দুপুরে বিদ্যালয় মিলনায়তনে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
খোকসা যুব সংঘের সভাপতি সামসুজ্জামান হামিদুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা উলফাতুন নাহার।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন খোকসা যুব সংঘের সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা, অর্থ সম্পাদক শরিফুজ্জামান টুটুল, সহ–সাধারণ সম্পাদক হেলাল শেখ, খাদ্য বিষয়ক সম্পাদক মোশারফ হোসেন, নির্বাহী সদস্য মাসুম রেজা, জিহাদ ও সাইফুল ইসলাম।
শেষে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়।