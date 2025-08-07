বৃহস্পতিবার, ৭ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে ফুটবল টুর্নামেন্ট

আগস্ট ৭, ২০২৫ ১১:৫৪ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে আগামী ১০ আগস্ট থেকে মেহেরপুরে শুরু হচ্ছে গণঅভ্যুত্থান দিবস ফুটবল টুর্নামেন্ট। এতে জেলার তিনটি উপজেলার চারটি দল অংশগ্রহণ করবে।

দলগুলো হলো মেহেরপুর সদর উপজেলা “এ দল” মেহেরপুর সদর উপজেলা “বি দল” মুজিবনগর উপজেলা এবং গাংনী উপজেলার একটি করে দল অংশগ্রহণ করবে। টুর্নামেন্ট সফল করার লক্ষ্যে সকালে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব ও জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য মিজানুর রহমান, আসাদুর রহমান লিটন, তামিম হোসেন, সাইদুর রহমান জিকো, ফুটবল কোচ আব্দুল মালেক প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন। আগামী ১০ অক্টোবর মেহেরপুর ” এ দল” মুজিবনগর উপজেলা দলের সঙ্গে এবং “বি দল গাংনী উপজেলা দলের সাথে মোকাবেলা করবে। বিজয় দুটি দল ১১ আগস্ট ফাইনালে মুখোমুখি হবে।


