গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষে ভোটার সচেতনতামূলক কর্মসূচি

মেহেরপুর নিউজ:
গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষে ভোটারদের সচেতন করতে ভোটের গাড়ি প্রচারণা ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় আমঝুপি বাজার এলাকায় এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির, সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার বাবু হক, সদর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান এবং আমঝুপি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।
বক্তারা অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে ভোটারদের সচেতনভাবে ভোট প্রদানের আহ্বান জানান এবং নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলার গুরুত্ব তুলে ধরেন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সালমা খাতুন, হিসাব সহকারী আসিফ ইকবাল, ইউপি সদস্য আরিফ হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা।