জানুয়ারি ১২, ২০২৬
মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মুজিবনগর উপজেলায় গণভোট উপলক্ষে ২০২৬ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের সাথে গণভোট বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরের দিকে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ মিলনাতনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদার সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড.সৈয়দ এনামুল কবীর।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা নির্বাচন অফিসার মহম্মদ এনামুল হক। মতবিনিময় সভায় সকলকে গনভোট প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা হয়।




