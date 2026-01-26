সোমবার, ২৬শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৬ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গণভোট বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে গাংনীতে কৃষক সমাবেশ

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ২৬, ২০২৬ ৮:২৪ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গণভোট বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. সৈয়দ এনামুল কবীর। তিনি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গণভোটের গুরুত্ব তুলে ধরে কৃষকদের সচেতন ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা। এছাড়াও সমাবেশে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকার কৃষি পেশাজীবীরা অংশগ্রহণ করেন।




