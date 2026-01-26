সোমবার, ২৬শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৬ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
গণভোট সচেতনতা বৃদ্ধিতে মেহেরপুরে শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

জানুয়ারি ২৬, ২০২৬ ৮:২৭ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
গণভোট বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মচারী, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এবং সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পৃথকভাবে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

মতবিনিময় সভায় জেলা শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আনোয়ার হোসেন বক্তব্য রাখেন। তিনি গণভোটের গুরুত্ব, নাগরিক দায়িত্ব ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের বিষয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

সভায় সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক-কর্মচারী, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।




