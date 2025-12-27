শনিবার, ২৭শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৬ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
গণভোট ২০২৬ উপলক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ডিসেম্বর ২৭, ২০২৫ ৪:৫৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

গণভোট ২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সঙ্গে গণভোটের প্রচার-প্রচারণা বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়নে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা নির্বাচন অফিসার এনামুল হক, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা, জেলা কমান্ড্যান্ট কামরুজ্জামান, মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফারুক উদ্দিন এবং মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান।

মতবিনিময় সভায় মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর আব্দুল মতিন।




