“গণভোট ২০২৬ সংসদ নির্বাচন: দেশের চাবি আপনার হাতে” শীর্ষক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার বিকেলে মেহেরপুর শহীদ সামসুজোহা নগর উদ্যানে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক ড. শহীদ এনামুল কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায়। এছাড়াও বক্তব্য দেন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, জেলা নির্বাচন অফিসার এনামুল হক এবং সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম।
বক্তারা আসন্ন ২০২৬ সালের সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধি, গণতন্ত্র চর্চা এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।
আলোচনা সভা শেষে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে একটি নির্বাচনী গাড়ি প্রদর্শন করা হয় এবং “গণভোট ২০২৬ সংসদ নির্বাচন: দেশের চাবি আপনার হাতে” স্লোগানকে সামনে রেখে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক খাতুনে জান্নাত, সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম ও পার্থ প্রতিম শীল, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম, সমবায় কর্মকর্তা এনামুল হক, প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা তুলসী কুমার পাল, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, সমবায় কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, বিআরডিবি কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, উপজেলা নির্বাচন অফিসার বাবু হকসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।