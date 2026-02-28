শনিবার, ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১০ই রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
গাঁড়াবাড়ীয়া গ্রামবাসীর উদ্যােগে দােয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাঁড়াবাড়ীয়া গ্রামবাসীর উদ্যােগে দােয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০২৬ ৯:০২ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাঁড়াবাড়ীয়া গ্রামবাসীর উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে এ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মাহফিলে কয়েক হাজার মুসল্লী উপস্থিত থেকে দোয়া ও ইফতারে শরিক হন। দেশ ও জাতির কল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।

আয়োজকরা জানান, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ জোরদার করার লক্ষ্যে প্রতিবছর এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে।




