গাংনীতে অটোবাইকের ধাক্কায় শিশুর মৃত্যু

নভেম্বর ২৮, ২০২৫ ৭:৪২ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনীতে অটোবাইকের ধাক্কায় তানিশা খাতুন (৭) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার দুপুরে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনীর গাঁড়াডোব কাঁচারি বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত তানিশা গাঁড়াডোব গ্রামের কাঁচারি পাড়ার তামিম ইকবালের মেয়ে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য ফিরোজ আহমেদ জানান, তানিশা খাতুন রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি অটোবাইক তাকে ধাক্কা দিলে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।




