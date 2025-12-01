গাংনীতে অবৈধ ইটভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে অনুমোদনহীন অবৈধ ইটভাটা গুলোতে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলার থানা সড়কের দোয়েল ইটভাটা,উপজেলার ভাটপাড়া এলাকার রিপন ব্রিকস ও পশ্চিম মালসাদহ-হিজলবাড়ীয়া সড়কের সুপার ব্রিকস ইটভাটাতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মমতাজ বেগম।
এসময় দােয়েল ইটভাটার চিমনি, রিপন ইটভাটা ও সুপার ইটভাড়ার সাজানাে ইট ভেঙ্গে দেওয়া হয়। পর্যায়ক্রমে অবৈধ ভাটাগুলোতে অভিযান চালানো হবে বলেছেন জানিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা । তবে প্রাথমিকভাবে ড্রাম চিমনি ব্যবহারকৃক ভাটাগুলোতে অভিযান শুরু হয়েছে।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, ইটভাটায় ড্রাম চিমনি ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে সরকার।কিন্তু কিছু ভাটামালিক অবৈধভাবে এই চিমনি ব্যবহার করে আসছে।তাই অবৈধ ভাটাগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে।১টি ইটভাটা ভাঙা হয়েছে।২টির রাউন্ড ভাঙা হয়েছে। আরও একটিতে অভিযান চালানো হবে।পর্যায়ক্রমে এ অভিযান চলমান থাকবে।
এসময় পরিবেশ অধিদপ্তরের মেহরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক শেখ কামাল মেহেদী, পরিদর্শক টিপু সুলতানসহ সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আনসার সদস্য উপস্থিত ছিলেন।