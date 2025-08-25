সোমবার, ২৫শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১লা রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে অসুস্থ গরুর মাংস বিক্রির চেষ্টা : ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা

আগস্ট ২৫, ২০২৫

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনীতে অসুস্থ গরু জবাই করে মাংস বিক্রির চেষ্টার অপরাধে আশরাফ আলী নামের এক কসাইকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সোমবার সকালের দিকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাধ্যমে জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, সােমবার ভােররাতে আশরাফ আলী নামের এক কসাই অসুস্থ গরু জবাই করেন। এবং সকালে বিক্রির চেষ্টা করছিলেন।

গোপন সূত্রে পাওয়া সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে জবাইকৃত মাংস জব্দ করেন। এবং সেগুলাে বিনষ্ট করেন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে কসাই আশরাফ আলীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মুত্তালেব আলী ও ভেটেনারি সার্জন আরিফুল ইসলাম।


